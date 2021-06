Europei: su Sky tutto il torneo, 51 gare in diretta

MILANO, 01 GIU - Full immersion su Euro 2020 per Sky: è stata svelata la programmazione per il torneo continentale, che la tv di Comcast trasmetterà integralmente con tutti i 51 match in diretta dall'11 giugno all'11 luglio e approfondimenti no stop dalle 8 di mattina fino a oltre mezzanotte. Grande attenzione sarà ovviamente data alle sfide dell'Italia, che saranno commentate dalla coppia Fabio Caressa-Beppe Bergomi, mentre Billy Costacurta, Paolo Condò e Sandro Piccinini, Fabio Capello e Gianluca Di Marzio saranno protagonisti nel pre e post partita. Inoltre, Sky allestirà uno spazio panoramico in diretta dal Pincio, una postazione sempre operativa da Casa Azzurri - il quartier generale della Nazionale a Roma - e, per la fase finale, uno corner con vista su Wembley, a Londra. Diverse anche le produzioni originali che Sky lancerà durante il mese di Euro 2020, da Sky Buffa Racconta con Federico Buffa a Storie di Matteo Marani, mentre la sigla che accompagnerà tutto l'evento per Sky sarà la canzone "Sorriso grande" cantata da Alessandra Amoroso. Euro 2020 si inserisce in una estate in cui saranno tanti gli eventi live su Sky: non solo calcio, quindi, ma anche tra gli altri motori (con 11 gare in programma nello stesso periodo tra Formula 1, MotoGP, Superbike e Formula E), basket (con i playoff Nba e non solo), il meglio del tennis mondiale, golf, rugby e atletica leggera. (ANSA).