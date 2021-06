Sport: Vezzali "potenza di fuoco per settore tra più colpiti"

ROMA, 01 GIU - Le due indagini Ipsos commissionate da Sport e Salute e Dipartimento dello Sport, descrivono "una realtà particolarmente complessa, lo sport è tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, il Covid ha colpito ogni tipo di attività sportiva, ma lo sport insegna che non bisogna mollare mai, mai arrendersi. Oggi siamo anche qui a dimostrare quanto il governo sta mettendo in campo: una potenza di fuoco a disposizione dello sport". Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, alla conferenza stampa 'Pronti, ripartenza, sport'. Tra le misure messe in campo dal governo, Vezzali ha posto l'accento sul miliardo inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza: "È il momento giusto, dobbiamo cogliere l'opportunità. Il governo ha stanziato dal Pnrr un miliardo, suddiviso in 300 milioni per l'impiantistica scolastica e 700 milioni per progetti di coesione sociale", ha specificato la sottosegretaria, ringraziando anche gli organismi istituzionali di Sport e Salute, Istituto per il credito sportivo e Dipartimento dello Sport, ognuno dei quali ha stanziato fondi per la ripartenza dello sport, oltre a Coni e Comitato italiano paralimpico per le loro attività di promozione dello sport di alto livello: "Guardiamo a Tokyo dove il nostro paese sarà capace di lanciare un messaggio importante, non solo con i risultati dei nostri atleti", ha concluso Vezzali. (ANSA).