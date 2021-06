Vezzali "1 giugno sarà giorno simbolo della ripartenza sport"

ROMA, 01 GIU - "Oggi per me un giorno molto importante, dopo quasi 3 mesi dal mio giuramento ho scelto il 1 giugno perché possa essere un giorno simbolo, in cui inizia una nuova fase dello sport italiano dopo la crisi sanitaria mondiale. E' anche il giorno in cui si allentano alcune restrizioni come quella del pubblico agli eventi sportivi all'aperto. Mi auguro che presto si riaprano anche le piscine al chiuso, ma oggi ufficialmente si riparte, tutti insieme. Niente personalismi, si lotta e si vince tutti insieme". Lo dice la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, alla conferenza stampa 'Pronti, ripartenza, sport' al Foro Italico a Roma. (ANSA).