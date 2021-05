++ Euro U.21: Portogallo-Italia 5-3 dts, azzurrini eliminati ++

ROMA, 31 MAG - Italia subito fuori dalla fase finale degli Europei Under 21. Dopo i tempi supplementari gli azzurrini cedono 5-3 al Portogallo (2-1) nella partita dei quarti di finale giocata questa sera allo Stadion Stožice di Lubiana in Slovenia. I primi 90' si erano conclusi sul punteggio di 3-3 grazie al gol nel finale del primo tempo di Cutrone. Per i lusitani doppietta di Dany Mota (6', 31'), gol di Gonçalo Ramos (58'), Jota (109') e Francisco Conceição (119'). Azzurri a segno con Pobega (45'), Scamacca (60') e Cutrone (89'). Il Portogallo va in semifinale dove incontrerà la Spagna. (ANSA).