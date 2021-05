Parigi: Trevisan e Musetti al secondo turno

ROMA, 31 MAG - Gli azzurri Martina Trevisan e Lorenzo Musetti si sono qualificati al secondo turno dell'Open di Francia al Roland Garros. La fiorentina ha superato in tre set la belga Alison Van Uytvanck per 7-5, 4-6, 6-4 e ora troverà la romena Simona Cirstea. Il 19enne di Carrara si è sbarazzato in tre set del n.13 al mondo, il belga David Goffin col punteggio di 6-0, 7-5, 7-6. (ANSA).