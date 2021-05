A Tita-Banti per la terza volta il premio Velista dell'anno

ROMA, 31 MAG - Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto per la terza volta il premio Velista dell'anno Fiv, giunto alla 27/a edizione e ideato da Alberto Acciari. I riconoscimenti sono stati consegnati a Roma alla presenza del presidente del Coni, Giovanni Malago; di Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela: di Carlo Mornati, segretario generale del Coni; di Vito Cozzoli, presidente di Sport Salute; di Fabio Planamente, presidente del settore vela di Confindustria Nautica. Il premio di armatore/timoniere Mercedes Benz Vans è andato a Filippo Pacinotti. Come barca dell'anno-Trofeo Confindustria nautica Italia Yachts è stata scelta Italia Yachts 11.98. Tanti i campioni della vela intervenuti alla serata: fra questi Max Sirena, skipper di Luna Rossa, al quale è stato consegnato un premio speciale per la vittoria nella Prada Cup, ad Auckland (Nuova Zelanda). Presenti anche i nove velisti che rappresenteranno le sei squadre olimpiche a Tokyo. Non sono mancati i saluti di Giovanni Soldini, che sta per rientrare dopo avere stabilito il nuovo record della Manica. La 27/a edizione del Velista dell'anno Fiv ha fatto registrare un numero record di presenze online, con 18 mila voti. (ANSA).