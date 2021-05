SAN PAOLO, 31 MAG - La Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) ha annunciato che la Coppa America si disputerà in Brasile, dopo la rinuncia dell'Argentina per problemi organizzativi legati alla pandemia di Covid-19. L'inizio è previsto per il 13 giugno prossimo, la finale il 10 luglio. (ANSA).