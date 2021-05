Marco Baroni è il nuovo allentore del Lecce

LECCE, 31 MAG - Marco Baroni è il nuovo allenatore del Lecce. Con una nota diffusa dal proprio ufficio stampa, il club del presidente Saverio Sticchi Damiani ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico toscano, 57 anni, ex difensore del Lecce dal 1987 al 1989 (68 presenze e 5 gol), ultima stagione alla guida della Reggina. Baroni ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione per il prolungamento fino alla stagione 2022/23. Ad affiancare il nuovo allenatore lo staff tecnico a sua disposizione: Fabrizio Del Rosso, allenatore in seconda, Giovanni De Luca, Federico Di Dio e Andrea Petruolo, preparatori atletici, Luigi Sassanelli, preparatore dei portieri. (ANSA).