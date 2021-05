Basket, Nba: Gallinari è un trascinatore, Atlanta sul 3-1

ROMA, 31 MAG - Danilo Gallinari, con 21 punti in 25' di gioco, guida Atlanta al successo 113-96 su New York: i georgiani adesso conducono la serie per 3-1, dopo gara-4 dei Playoff del campionato Nba. Trae Young è stato il migliore in campo, garantendo ad Atlanta 27 punti e 9 assist, ma soprattutto la possibilità di chiudere i conti già in gara-5 al Madison Square Garden. I Phoenix Suns vincono a Los Angeles, contro i Lakers, per 100-92 e ristabiliscono la parità (2-2) nella serie. Semplicemente strepitoso il terzo quarto degli ospiti, che calano un parziale di 27-15, approfittando delle enormi difficoltà realizzative dei gialloviola, privi a un certo punto di Anthony Davis per infortunio (all'inguine). Il resto lo fa Jae Crowder, autore di 17 punti e di un marcatura efficace su LeBron James, 'fermo' a 25 punti. Brooklyn approfitta delle assenze di Kemba Walker e Robert Williams (oltre a quella di Jaylen Brown) e vince a Boston, in casa dei Celtics (141-126), portandosi sul 3-1. Non bastano a Boston i 40 punti di Jayson Tatum. Infine, Leonard e George guidano i Los Angeles Clippers alla facile vittoria di Dallas (106-81), che fissa la serie in parità sul 2-2. A guidare la squadra di coach Lue la coppia Leonard-George, con il secondo che manda a bersaglio 18 dei suoi 20 punti nel primo tempo (ANSA).