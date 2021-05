Europei: Shevchenko "l'Italia è forte, meglio evitarla"

ROMA, 31 MAG - "L'Italia è una grande Nazionale, una squadra che può vincere l'Europeo: per me sarebbe un grande successo se riuscissimo a passare il turno: gli azzurri sono avversari che vorrei evitare, perché hanno una bella proposta di calcio e sono guidati da un grande allenatore". Così Andriy Shevchenko, ct dell'Ucraina, parlando ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "Il calcio si muove soprattutto con le nuove regole, il Var ha aiutato molto la sua crescita, è stato utile per addetti ai lavori e spettatori - prosegue l'ucraino -. Meglio incontrare subito l'Olanda nel girone all'Europeo? Ci sono anche Austria e Macedonia con noi, non ci sono avversari dal rendimento scontato nel calcio di oggi e sarà difficile affrontarle". (ANSA).