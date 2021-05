Europei: Mancini "Italia ottima squadra, puntare al massimo"

ROMA, 30 MAG - "Ci sono nazionali che sono avanti a noi come preparazione e risultati recenti, Francia, Portogallo, Belgio o Inghilterra. Credo però che, come sempre deve accadere, l'Italia abbia il dovere di partire per cercare il massimo risultato, e poi siamo sicuri di avere un'ottima squadra". Così il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, in collegamento con Che tempo che fa su Rai3. "Alla partita inaugurale Italia-Turchia ci saranno 18mila spettatori - ha sottolineato il capo delegazione azzurro, Gianluca Vialli - e ci sarà una grande atmosfera, finalmente diversa rispetto a quel che si è vissuto nell'ultimo anno. Sono sicuro che questo caricherà i ragazzi come delle molle" (ANSA).