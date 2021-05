Atletica: Mei "fiero della squadra, strada giusta per Tokyo"

ROMA, 30 MAG - "Per la prima volta la Nazionale è seconda nell'Europeo a squadre e non posso che essere fiero e orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi nel weekend". Così il presidente della Fidal, Stefano Mei, dopo lo storico secondo posto della squadra azzurra a Chorzow, in Polonia. "È una buona tappa nel percorso che ci porterà fino a Tokyo e siamo sulla strada giusta - ha proseguito -. Il ringraziamento va a tutta la struttura tecnica e in particolare al direttore tecnico, Antonio La Torre". "Avevo chiesto tre cose: determinazione, consapevolezza e coraggio - sottolinea il direttore tecnico -. Credo che questo risultato dica di un'atletica italiana più consapevole delle proprie capacità e che oltre ai campioni abbiamo tanti atleti in grado di esprimersi a livello internazionale. Al di là dei destini che diventeranno individuali, ai Giochi dobbiamo portarci questo spirito di squadra", ha concluso La Torre. (ANSA).