Assoluti scherma: Semele e Gregorio tricolori nella sciabola

ROMA, 30 MAG - L'ultima giornata dei campionati italiani assoluti di scherma, a Cassino (Frosinone) si è conclusa con l'assegnazione dei titoli nazionali di sciabola. Nella gara maschile, il titolo è andato a Luigi Samele, che nella ripetizione della finale dell'ultima edizione di Palermo 2019 ha battuto Luca Curatoli per 15-14. Nel torneo femminile, il titolo italiano è stato conquistato da Rossella Gregorio, che ha bissato il successo del 2015, superando Michela Battiston per 15-11. "Oggi è stata una giornata difficile - le parole di Samele -, venivo da problema alla schiena ma sono molto contento del risultato. Faccio i complimenti a Luca perchè ha tirato benissimo. Questa è una gara che arriva dal nulla, farla senza sensazioni pregresse è stato complicato, ma il fatto che siamo qui dopo due anni vuol dire che tutti stiamo facendo bene per l'obiettivo che abbiamo". "Vincere questo titolo italiano è stato molto più emozionante rispetto alla prima volta - ha spiegato la neo campionessa nazionale -. Vengo da un periodo stressante e faticoso, ero indecisa se partecipare per paura del covid, ma sapevo anche di avere bisogno di fare una gara. Vincere oggi significa che il lavoro che sto facendo è giusto e farlo prima dell'Olimpiade è sempre positivo". (ANSA).