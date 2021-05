Roland Garros: Osaka si nega a conferenze stampa, multata

ROMA, 30 MAG - La giapponese Naomi Osaka, numero 2 del mondo, aveva annunciato che non avrebbe fatto conferenze stampa al Roland Garros e così ha fatto dopo la gara d'esordio. Una scelta che le è costata una multa di 15.000 dollari e gli organizzatori l'hanno avvertita che rischia altre sanzioni, fino alla squalifica dal torneo, se lo dovesse fare di nuovo. "Naomi Osaka ha scelto oggi di non onorare i suoi obblighi contrattuali nei confronti dei media. Il supervisore del Roland Garros - recita una nota della organizzazione - le ha quindi inflitto una multa. Abbiamo avvertito Osaka che se continuerà a rifiutare i suoi obblighi mediatici durante il torneo si esporrebbe a sanzioni più severe, inclusa l'esclusione dal torneo". La campionessa nipponica - che oggi ha esordito nel torneo battendo in due set la romena Tig - tre giorni fa aveva annunciato sui social che non avrebbe tenuto conferenze stampa, data la 'scarsa considerazione sulla salute mentale dei giocatori', da parte dei media. Osaka sosteneva di aver visto troppi sportivi 'crollare a livello emotivo' durante le conferenze o essere costretti a rispondere alle stesse domande per innumerevoli volte. La giapponese aveva anche precisato di non aver nulla di personale nei confronti dell'organizzazione del torneo francese e di avere rapporti in genere 'amichevoli' con i media. Quanto alle multe che prevedeva le fossero comminate, come accaduto oggi, aveva detto di 'sperare che gran parte dell'importo possa servire a finanziare cause a supporto della salute mentale'. (ANSA).