Tiro a segno: Europei; oro azzurra Ceccarello, vale pass Tokyo

OSIJEK, 30 MAG - Sofia Ceccarello, 18enne di Ravenna, ha vinto la gara della carabina 3 posizioni dalla distanza dei 50 metri agli Europei di tiro a segno a Osijek, in Croazia. L'azzurra si è così rifatta della delusione patita lunedì scorso, quando si era piazzata terza nella carabina 10 metri dopo essere stata a lungo in testa. Con la vittoria di oggi, la Ceccarello ha ottenuto anche la carta olimpica per Tokyo. La gara di oggi è stata un testa a testa fra l'azzurra e la russa Yulia Zykova, risolta all'ultimo tiro: sul 454.2 pari, Ceccarello ha poi 'colpiti' a 10.5, mentre la sua rivale si è fermata a 8.7. Bronzo alla norvegese Jeanette Hegg Duestad. (ANSA).