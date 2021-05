Moto: Dupasquier; Oliveira accusa "in Moto3 si va troppo forte"

ROMA, 30 MAG - "La Moto3 è una categoria dove si sta andando troppo forte. Io lo so che è molto bello per lo spettacolo. Però diventa tutti giorni più difficile per i piloti non avere paura in pista: fare questa bagarre in gara e in prova diventa pericoloso". E' l'accusa lanciata da Miguel Oliveira a Sky Sport parlando della morte di Jason Dupasquier. "Concentrarsi era difficile per tutti - aggiunge il pilota della Ktm -Prima di andare in moto a 300km/h devi rispettare un minuto di silenzio per un pilota che è morto, bisogna avere grande capacità di rimozione e concentrazione su quello che devi fare, che è la nostra passione". (ANSA).