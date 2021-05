Gp Italia; Quartararo, questa vittoria è per Dupasquier

ROMA, 30 MAG - "Ogni volta che passavamo alla curva 9 pensavo a Dupasquier, questa vittoria è per lui". Fabio Quartararo dedica il trionfo al Mugello al 19enne pilota svizzero della Moto 3 morto questa mattina dopo il terribile incidente capitatogli ieri nel corso delle qualifiche. Il francese poi sventola la bandiera svizzera dal gradino più alto del podio. "Ho vinto - aggiunge il pilota francese della Yamaha - ma non è semplice gioire, perché abbiamo perso un nostro amico, non è stato facile partire, avevo in mente Jason". (ANSA).