Champions, Tuchel: "Vinto grazie a un gruppo molto forte"

(ANSA-AFP) - PORTO, 29 MAG - "E' stata la partita più importante, una finale eccezionale e l'abbiamo vinta, è incredibile. Sono molto orgoglioso, ma lo ero già prima, perché ho piena fiducia in questo gruppo, è un gruppo molto, molto forte. Sapevamo benissimo di non essere i favoriti, ma siamo un gruppo molto, molto forte, siamo tutti uniti e così tutto diventa possibile". Queste le prime parole di Thomas Tuchel, allenatore tedesco del Chelsea che questa sera ha vinto la finale della Champions contro il Manchester City. "Abbiamo battuto per due volte il City, fra campionato e coppa, l'abbiamo fatto una terza volta - aggiunge Tuchel -. Di solito teniamo di più il pallone, ma è stato difficile farlo nei primi minuti della partita. Dopo la fine del primo tempo è andata meglio, abbiamo creato dei contropiede molto pericolosi, ma è stata una battaglia molto dura". (ANSA-AFP).