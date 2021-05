Champions, Azpilicueta: "Questo Chelsea ha scritto la storia"

ROMA, 29 MAG - "Abbiamo scritto la storia, sono molto contento. Lo avevo detto prima della partita: abbiamo un gruppo incredibile, tutti stanno lavorando, è incredibile. Ce lo meritiamo, festeggeremo". Così lo spagnolo César Azpilicueta, difensore e capitano del Chelsea, dopo avere alzato al cielo la Champions League. "Non so cosa dire, proprio non lo so. Ho aspettato tanto questo momento. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei genitori, mia nonna e la mia ragazza. Ho aspettato 15 anni per vivere questo momento ed eccoci qua", ha aggiunto Kai Havertz, l'attaccante della squadra londinese e autore del gol della vittoria sul Manchester City. (ANSA).