Tiro a volo: Europeo skeet; argento e bronzo per l'Italia

ROMA, 29 MAG - Lo skeet azzurro conclude l'Europeo di Osijek (Croazia) con altre due medaglie a squadre: l'argento donne e il bronzo al maschile. Il terzetto formato da Diana Bacosi, Chiara Cainero e Martina Bartolomei è stato il migliore delle qualificazioni con il punteggio 497/525 e nel medal match per il titolo ha affrontato il team tedesco formato da Nadine Messerschmidt, Katrin Butterer e Christine Wenzel. Nel duello le azzurre hanno arginato le avversarie con molta tenacia, ma qualche incertezza di troppo nell'ultimo round le ha costrette all'argento con il punteggio di 6-4. Di bronzo, invece, la medaglia al collo degli azzurri Gabriele Rossetti, Tammaro Cassando e Luigi Agostino Lodde. Terzi al termine delle sette serie di qualificazione, i portacolori italiani hanno confermato la posizione, battendo il tema della Repubblica Ceca con un netto 6-2. "Il bilancio finale non può che essere estremamente positivo: sei ori, due argenti e tre bronzi. Una medaglia in ogni classifica - dice il dt Andrea Benelli -. Oltre alle medaglie, mi riferisco anche alle prestazioni dei singoli e della predisposizione nei confronti della gara. Torniamo in Italia soddisfatti del nostro lavoro e pronti a metterci di nuovo a testa bassa per preparaci al prossimo appuntamento". (ANSA).