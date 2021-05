Atp Parma: Cecchinato ko, il titolo va a Korda

ROMA, 29 MAG - Alla vigilia dell'esordio Roland Garros, Marco Cecchinato sfiora il successo al torneo Ato 250 di Parma, battuto in finale per 6-2, 6-4 dallo statunitense Sebastian Korda, n.63 al mondo. Il palermitano è n.104 ma da lunedì rientrerà tra i primi cento del ranking grazie ai risultati ottenuti nel torneo emiliano. Ora lo aspetta lo slam parigino, dove nel 2018 raggiunse la semifinale dopo aver eliminato Novak Djokovic. Cecchinato debutterà contro il giapponese Yasutaka Uchiyama (n.114), mai affrontato in carriera. (ANSA).