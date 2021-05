Moto: Italia; Rossi eliminato in Q1, in gara partirà 19/o

SCARPERIA (FIRENZE), 29 MAG - Valentino Rossi (Yamaha Petronas) impegnato al Mugello nella sessione di qualifica del Gran premio d'Italia, non ha ottenuto uno dei due migliori tempi nella 'Q1', quella necessaria per accedere alla 'Q2' che assegna la pole position. Il 9/o crono ottenuto lo costringerà domani a scattare dalla 19/a piazzola, penultima fila in griglia. Escluso anche lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) che domani partirà 13/o. Qualificati invece alla Q2 la Honda di Marc Marquez e l'Aprilia di Aleix Espargaro. (ANSA).