Moto: Italia; Dupasquier in ospedale, è in gravi condizioni

SCARPERIA (FIRENZE), 29 MAG - Il pilota Jason Dupasquier (Ktm), coinvolto in una caduta multipla insieme a Jeremy Alcoba (Honda) e Ayumu Sasaki (Ktm) è stato caricato sull'elisoccorso che ha prelevato il pilota svizzero direttamente in pista ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi di Firenze. (ANSA).