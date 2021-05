Moto: Italia; giapponese Suzuki, pole e record in moto3

SCARPERIA (FIRENZE), 29 MAG - Tatsuki Suzuki (Honda) ha conquistato la pole position nella classe Moto3 del Gran premio d'Italia sulla pista del Mugello, col miglior crono di 1'56''001 il pilota giapponese ha fatto segnare anche il nuovo record del circuito. Suzuki ha staccato di 596 e 684 millesimi lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm) e l'argentino Gabriel Rodrigo (Honda). Quarto si è piazzato Dennis Foggia (Honda), mentre Romano Fenati (Husqvarna) e Niccolò Antonelli (Ktm) hanno ottenuto il 7/o e 8/o tempo. Le qualifiche sono state interrotte a pochi secondi dal termine per il grave incidente che ha coinvolto Jason Dupasquier (Ktm), Jeremy Alcoba (Honda) e Ayumu Sasaki (Ktm) alla curva Arrabbiata 2. Lo svizzero Dupasquier è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Careggi di Firenze, mentre gli altri due non hanno riportato conseguenze. (ANSA).