Moto: Italia; Migno primo con record in 3/e libere Moto3

SCARPERIA (FIRENZE), 29 MAG - Nella terza sessione di prove libere della classe Moto3 nel gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello, Andrea Migno (Honda) ha fatto segnare il miglior tempo girando in 1'56''234, crono che vale il nuovo record assoluto di categoria sul circuito toscano. Dietro al pilota di Cattolica, terzo in classifica generale, si sono piazzati lo spagnolo Jaume Masia (Ktm) e l'argentino Gabriel Rodrigo (Honda), distanziati rispettivamente di 124 e 155 millesimi. In difficoltà il leader del mondiale, il spagnolo Pedro Acosta (Ktm) che si è dovuto accontentare del 16/o piazzamento e per questo sarà costretto a prendere parte alla selezione della qualifica 1 per cercare di approdare alla Q2 e lottare per la conquista della pole position. Per trovare gli altri italiani, dobbiamo scorrere la classifica fino all'8/a e alla 10/a dove troviamo l'abruzzese Stefano Nepa (Ktm) e il marchigiano Romano Fenati (Husqvarna). Alle 12,35 il via alle qualifiche. (ANSA).