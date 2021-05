Basket: playoff Nba; Boston piega Nets con 50 punti di Tatum

ROMA, 29 MAG - Vittoria pesante questa notte nei playoff Nba per i Boston Celtics ai danni dei favoritissimi Brooklyn Nets. Trascinati da un super Jayson Tatum, che ha segnato ben 50 punti, i Celtics hanno battuto i loro rivali con il punteggio di 125-119 e hanno riaperto la serie. Con una nuova sconfitta, Boston avrebbe messo un piede fuori dai playoff, invece la convincente vittoria di gara -3 riapre totalmente i giochi e ora la situazione è di 2-1 per il team di Brooklyn. Il successo dei Celtics non è stato facile, se si pensa che i Nets hanno potuto contare sulla solita gran partita di James Harden, andato a segno con 41 punti e 10 assist, e di Kevin Durant che di punti ne fatti 'solo' 39. Serie riaperta anche nella sfida tra Dallas e Clippers. I californiani rischiavano lo 0-3 invece sono andati in casa degli avversari e hanno piantato la loro prima bandierina in questi playoff, vincendo per 118-108, grazie alla spinta di Kawhi Leonard e Paul George, autori rispettivamnte di 36 e 29 punti. Anche qui le squadre sono ora sul 2-1, in favore dei Mavericks. Nella terza sfida di questo turno netta vittoria di Atlanta sui New York Knicks per 105-94 davanti a oltre 15mila tifosi sugli spalti. In evidenza Trae Young con 21 punti e 14 assist, e anche l'azzurro Danilo Gallinari con 12 punti e 4 rimbalzi. Il miglior marcatore però è stato Derrick Rose dei Knicks con 30 punti. Atlanta ora conduce la serie per 2-1. (ANSA).