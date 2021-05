Calcio: Portogallo; Ronaldo, felice di essere tornato a casa

TORINO, 28 MAG - "Felice di essere tornato a casa": sui propri canali social, Cristiano Ronaldo celebra i primi allenamenti con il Portogallo in vista dell'Europeo. Il calciatore della Juventus ha cominciato la preparazione con la sua Nazionale, che si presenterà alla kermesse da campione in carica dopo il successo nel 2016 in Francia. (ANSA).