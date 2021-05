Azzurri: Bonucci, prepariamo un grande europeo, per stupire

ROMA, 28 MAG - "Arrivare a 100 presenze era importante per me, ma d'ora in poi la vivrò di partita in partita. Ora però ci prepariamo per giocare un grande europeo. Ci sono squadre un gradino sopra noi ma non ci sentiamo inferiori a nessuno e vogliamo tanto stupire". Così il difensore della Juve e della nazionale, Leonardo Bonucci, premiato per le 100 presenze in azzurro dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, prima dell'amichevole con San Marino alla Sardegna Arena Cagliari. Il bianconero, ai microfoni della Rai, ha detto che la squadra sta approfittando di questa settimana di ritiro semi-attivo in Sardegna, con allenamenti la mattina e riposo anche con le famiglie nel pomeriggio, per ricaricare le pile. "Veniamo da un anno e mezzo senza sosta, con pochissime pause e questo mix, mattina l'allenamento e pomeriggio vacanza, ci ha aiutato a ritrovare entusiasmo e il piacere di stare insieme, pronti a disputare un grande Europeo", ha affermato Bonucci (ANSA).