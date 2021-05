Tiro a volo: Europei; skeet, bronzo Italia nella mixed team

ROMA, 28 MAG - Altre due medaglie per l'Italia ai Campionati Europeo 2021 di tiro a volo, in corso a Osijek, in Croazia. Nelle gare di mixed team di skeet hanno conquistato un bronzo Martina Bartolomei e Gabriele Rossetti, ieri campione europeo nella prova individuale, e ha vinto l'oro la coppia junior formata da Sara Bongini e Christian Ghilli. Bartolomei-Rossetti ha chiuso le tre serie di qualificazione con il punteggio di 143/150 (+1) meritandosi il primo dei due posti per il medal match che ha deciso il terzo posto. Con loro in pedana la coppia tedesca Christine Wenzel/Steven Korte, battuta 35/40 contro 32/40. L'oro e andato alla Svezia, l'argento alla Repubblica Ceca. Undicesima la coppia formata da Chiara Cainero e Tammaro Cassandro con 141/150. (ANSA).