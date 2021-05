Basket: Eurolega; Efes prima finalista, battuto Cska 89-86

COLONIA, 28 MAG - E' l'Anadolu Efes la prima finalista di Eurolega. La squadra di Ataman, ex coach di Siena e Fortitudo Bologna, regola con brivido il Cska Mosca per 89-86 e ora aspetta la vincente di Barcellona-Ax Milano, in campo alle 21 per la seconda semifinale della Final Four di Colonia. Prova da dominatore per il neo-Mvp Micic: il serbo, pronto a sbarcare l'anno prossimo in Nba con la maglia dei Thunder, segna 14 punti e smazza 5 assist nei primi 14' di gioco per poi chiudere con 25 e 6 (con 10 falli subiti), ma finisce fuori per falli a 3' dalla fine, lasciando i compagni senza il proprio leader. Una gara per lunghi tratti a senso unico (+21 dopo 22') che torna in bilico nell' ultimo quarto grazie ad una furiosa rimonta del Cska (86-87 a 68'' dalla sirena): Clyburn (26 e 7 rimbalzi) è monumentale, Hackett è in versione intrepido (17, 11 negli ultimi 10') ma le triple del sorpasso di Hillard prima e dello stesso Clyburn poi non hanno fortuna. L'Efes centra così la seconda finale consecutiva in Eurolega, dopo quella persa proprio contro i moscoviti nel 2019: i turchi cercheranno così di salire per la prima volta nella loro storia sul tetto d'Europa. (ANSA).