Moto: Italia; Bagnaia "bello essere davanti, feeling c'è"

SCARPERIA, 28 MAG - "Essere primo è bello, ma oggi contava soprattutto essere a posto con la moto ed effettivamente al momento il feeling è come piace a me, quindi sono contento". Francesco Bagnaia con la su Ducati si gode il miglior tempo nelle libere del Mugello: con 1'46''147 si è posizionato in vetta alla classifica della 2/a sessione di prove libere nella classe MotoGp del Gran premio d'Italia al Mugello. "Per me che sia primo o quinto cambia poco, la pressione è sempre la stessa - ha proseguito 'Pecco' - Forse fossi stato 22/o adesso sarei un po' più preoccupato, ma al momento sono felice e tranquillo. A leggere le dichiarazioni di altri piloti o di articoli dei giornali sembra quasi che qui al Mugello sia condannato a vincere, ma so quello che devo fare e quali possibilità ho. Se poi il miglior risultato sarà un quarto posto, proveremo a vincere in un'altra gara. Qui sarebbe bellissimo, ma non è il mio unico obiettivo. Vedremo domani e soprattutto domenica ha concluso - quando ci saranno temperature più basse, come proseguire il lavoro''. (ANSA).