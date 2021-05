Torna il Velista dell'anno,Sirena di Luna Rossa fra premiati

ROMA, 28 MAG - Lunedì, nell splendida cornice di Villa Miami, a Roma, si rinnova l'appuntamento annuale con i premi il Velista dell'anno, ideato da Alberto Acciari e organizzato in collaborazione con la Federvela. Verranno assegnati riconoscimenti agli atleti che si sono distinti in campo internazionale, con risultati di valore assoluto: sul palco delle premiazioni sfileranno Ruggero Tita e Caterina Banti, campioni europei Nacra 17; Giovanni Soldini, vincitore con John Elkann della Rolex Middle Sea Race 2020; Rebecca Geiger, campionessa europea Optimist 2020; Domenico Lamante, terzo assoluto e oro Under 16 nell'Europeo Laser 4.7; Rocco Guerra, campione italiano e-sailing 2020. Per il premio armatore-timoniere Mercedes-Benz Van i finalisti sono Filippo Pacinotti, campione del mondo Melges 20; Vincenzo De Blasio, campione italiano vela d'altura ORC 2020, su Italia Yachts 11,98; Vincenzo Addessi, vincitore della St.Maarten Heineken Regatta sul suo Mylius 60. Per il riconoscimento barca dell'anno- Trofeo Confindustria Nautica, i contendenti sono: Club Swan 36, Persico 69F, Italia Yachts 11.98. L'evento è reso unico dalla partecipazione della squadra olimpica che rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. I nove atleti che gareggeranno nelle sei classi sono Ruggero Tita e Caterina Banti (Nacra 17), Marta Maggetti Winsdsurf (RS:X), Mattia Camboni (RS:X), Silvia Zennaro (ILCA 6, ex Laser Radial), Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (470), Elena Berta e Bianca Caruso (470). Saranno sempre al centro dell'attenzione Max Sirena, skipper di Luna Rossa, al quale verrà assegnato un riconoscimento per il grande valore delle imprese di tutto il team Prada-Pirelli nelle acque di Auckland (Nuova Zelanda), in occasione dela 36/a America's Cup, e Giancarlo Pedote, ottavo sulla linea di arrivo della Vendée Globe, in procinto di partire per nuove grandi avventure in solitaria. Le immagini della premiazione verranno trasmesse in diretta sui canali social della Federazione Italiana Vela, della pagina Facebook del Velista dell'Anno FIV, a partire dalle 18,45. (ANSA).