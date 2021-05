Anche Zidane in corsa per la panchina del Tottenham

ROMA, 28 MAG - C'è anche Zinedine Zidane fra i candidati per la panchina del Tottenham. Secondo il Daily Telegraph, dopo essersi dimesso dal Real Madrid, l'allenatore francese sarebbe pronto a rimettersi in gioco fin da subito, accettando magari la proposta proveniente da Londra. Il nome di Zidane è stato spesso accostato, nei giorni scorso, alla Juventus, che poi ha scelto il ritorno di Massimiliano Allegri. Per la panchina della squadra londinese ci sarebbero in corsa anche Antonio Conte, che a Londra ha già lavorato con il Chelsea, e l'argentino Mauricio Pochettino, che trascinò gli 'Spurs' nella finale di Champions vinta dal Liverpool nel 2019, e attualmente guida il PSG. (ANSA).