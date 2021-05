Il Parma ufficializza la rescissione con Gervinho

ROMA, 28 MAG - Ieri l'annuncio ufficiale del Trazbonspor, da Trebisonda (Turchia), oggi il comunicato del Parma, neoretrocesso in Serie B, che rende nota la risoluzione del contratto con l'attaccante ivoriano Gervinho: "La società Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto con Gervais Lombe Yao Kouassi Gervinho un accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere tra le parti", se legge nella nota diffusa dal club emiliano. (ANSA).