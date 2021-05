Champions: Lahoz arbitrerà la finale Manchester City-Chelsea

ROMA, 28 MAG - Antonio Mateu Lahoz è stato designato per la finale della Champions League, in programma domani sera alle 21 nello stadio do Dragao di Oporto, fra Manchester City e Chelsea. L'arbitro spagnolo sarà assistito dai connazionali Pau Cebriàn Devis e Roberto del Palomar, con Carlos del Cerro Grande IV uomo. Al Var ci sarà Alejandro Hernàndez; altri due spagnoli, Juan Martinez Munuera e Inigo Prieto, assieme al polacco Pawel Gil, saranno gli Avar. (ANSA).