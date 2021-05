Basket: playoff Nba; Bucks vincono ancora, bene anche Lakers

ROMA, 28 MAG - I playoff Nba cominciano a dare le prime indicazioni. Stanotte i Bucks hanno vinto anche gara -3 contro Miami e vedono ormai da vicino l'accesso alle semifinali di Conference. Continua intanto la ripresa dei Lakers, vittoriosi sui Suns e ora sul 2-1 dopo gara -3. Ancora grande equilibrio nel confronto tra Portland e Denver, dopo la terza partita il punteggio è di 2-1 ma in campo nessuno ancora prevale nettamente. Battendo Miami per la terza volta consecutiva, Milwaukee può sorridere, il 113-84 in proprio favore non lascia dubbi sulle forze in campo e lancia i Bucks verso nuovi traguardi. Ormai al team di Antetokounmpo basta una sola vittoria nelle prossime partite per aggiudicarsi il confronto. I Lakers grazie anche ai 34 punti e 11 rimbalzi di Anthony Davis hanno conquistato una vittoria importante contro i Suns. E' finita 109-95 e al successo della formazione di Los Angeles ha contribuito anche Lebron James ormai sempre più in condizione, con 21 punti. Nel terzo confronto della notte Portland ha battuto Denver per 120-115, potandosi sul 2-1. Star della serata, fra i vincitori, è stato Nikola Jokic con 36 punti e 11 rimbalzi. In campo avverso invece il migliore è stato Damian Lillard, che ha firmato 37 punti, tuttavia non sufficienti a evitare il ko. (ANSA).