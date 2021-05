Tiro a volo: Europei; Rossetti oro nello skeet,Cassandro 5/o

ROMA, 27 MAG - Altro oro per l'Italia agli Europei di tiro a colo in corso a Osjek, in Croazia. Poco dopo il successo di Chiara Cainero nella prova femminile, l'azzurro Gabriele Rossetti ha vinto il titolo nello skeet maschile. Con 55 centri su 60 piattelli della finale, Rossetti ha sconfitto il cipriota Georgios Achilleos (53/60). La medaglia di bronzo è stata conquistata dal finlandese Eetu Kallionen. L'altro azzurro in gara, Tammaro Cassandro, ha chiuso la finale al quinto posto. Il toscano Rossetti, campione olimpico a Rio 2016, è al suo primo oro in campo europeo. (ANSA).