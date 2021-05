Calcio:il Milan ufficializza Maignan, contratto fino al 2026

MILANO, 27 MAG - Il Milan ufficializza l'acquisto di Mike Maignan dal Lille a partire dal 1 luglio 2021. "Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026 e vestirà la maglia numero 16", scrive il Milan in una nota sul proprio sito. "Maignan è cresciuto nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain. Nell'estate 2015 è passato al Lille con cui ha collezionato 180 presenze in sei stagioni, conquistando il titolo di Campione di Francia nel campionato appena concluso - prosegue la nota - Dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili della Francia, dall'Under 16 all'Under 21, nell'ottobre 2020 ha esordito con la Nazionale maggiore e rientra nell'elenco dei 26 convocati che prenderanno parte ai Campionati Europei del 2021". (ANSA).