Giro: pedalata 'azzurra' assieme a Moser e Motta

ROMA, 27 MAG - Banca Mediolanum, sponsor ufficiale del Gpm dal 2003, organizza in Lombardia 'Un giro nel Giro' dedicato agli appassionati cicloamatori per far vivere l'emozione del percorso, anticipando la gara di qualche ora. Nel rispetto delle norme anti-Covid, e con accesso in sicurezza, prenderà il via da Abbiategrasso (Milano) la pedalata amatoriale insieme ai fuoriclasse e storici testimonial di Banca Mediolanum: Francesco Moser e Gianni Motta. Il gruppo in maglia azzurra partirà, insieme ai testimonial, domani alle 8, da via Pontida 22, davanti al convento dell'Annunciata. Per poter partecipare alle pedalate sarà necessario presentare un tampone negativo, eseguito entro le 72 ore precedenti all'evento. L'emergenza sanitaria ha aggravato la situazione delle famiglie che versavano in difficoltà economiche già prima dell'epidemia di Covid-19: di fronte all'emergere di nuovi bisogni occorre potenziare gli aiuti. Per questo motivo, fino al 31 dicembre, Fondazione Mediolanum Onlussi è impegnata con la raccolta fondi 'Fermiamo la povertà', insieme a Fondazione L'Albero della Vita, alla comunità di Sant'Egidio e all'Opera San Francesco per i Poveri, per distribuire generi alimentari, vestiario e kit sanitari alle famiglie e supportare l'apprendimento dei minori che la pandemia ha messo a serio rischio di abbandono scolastico. Verranno garantiti sostegno alimentare e scolastico, assistenza sanitaria e supporto psicologico a 770 bambini e famiglie in situazione di fragilità economica. (ANSA).