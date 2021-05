Parma: Maresca sarà allenatore del Parma in serie B

PARMA, 27 MAG - Sarà Enzo Maresca l'allenatore del Parma Calcio 1913 per la prossima stagione. Il club emiliano, retrocesso quest'anno in serie B, ha scelto l'ex giocatore di Juventus, Palermo, Fiorentina ma anche Siviglia, Olympiakos e Malaga per la sua panchina. Maresca ritorna in Italia dopo avere vinto in Inghilterra la Premier League 2 con il Manchester City Under 23. In precedenza aveva allenato Ascoli, West Ham ed era stato collaboratore tecnico del Siviglia. (ANSA).