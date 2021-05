Valencia: Bordalas nuovo allenatore per due stagioni

ROMA, 27 MAG - José Bordalas, detto Pepe, ex allentore del Getafe, è il nuovo tecnico del Valencia. Lo ha annunciato il club spagnolo, con un tweet. "Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con José Bordalás, che sarà il nuovo allenatore della prima squadra per le prossime due stagioni e con contratto in scadenza il 30 giugno 2023, più l'opzione per un altro anno". Bordalas prende il posto di Salvador González Marco, meglio noto come Voro. (ANSA).