Uefa verso l'abolizione del gol doppio in trasferta

ROMA, 27 MAG - L'Uefa vuole sopprimere la regola del gol che vale doppio in trasferta - a parità di punteggio - nelle coppe europee. Lo scrive il Times, che riferisce di un'idea del presidente dell'organismo che gestisce il calcio in Europa, lo sloveno Aleksander Ceferin, che sembra intenzionato a dare l'annuncio durante l'assemblea di domani, alla vigilia della finale di Champions League. Se Ceferin dovesse disporre dell'appoggio della maggior parte delle Federazioni, allora potrà avviare il procedimento di abolizione della regola, che è in vigore dal 1965 ed è ritenuta ormai "obsoleta" dai dirigenti. (ANSA).