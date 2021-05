Giro: Gebreigzabhier e Nibali ripartono, Ciccone si ritira

ROMA, 27 MAG - "Possiamo confermare che i due corridori coinvolti nella caduta di ieri, l'eritreo Amanuel Gebreigzabhier e Vincenzo Nibali, saranno al via della tappa odierna, la 18/a, da Rovereto (Trento) a Stradella (Pavia). I due corridori - assieme al compagno Giulio Ciccone - sono rimasti coinvolti nella caduta di ieri nella discesa di Passo San Valentino, mentre rientravano nel gruppo della maglia rosa". Lo rivela la Trek, con una nota diffusa in mattinata. Lo stesso team, in seguito, ha comunicato che "Ciccone non sarà al via della tappa odierna". "Dopo una notte travagliata, durante la quale ha anche accusato qualche linea di febbre, Ciccone si è presentato al foglio firma. Ma - informa il team - dopo un'ulteriore valutazione del medico della squadra, poco prima della partenza, considerato lo stato generale di forte debilitazione dell'atleta, la Trek ha deciso di fermarlo per salvaguardare la sua salute e la sicurezza in gara". Per l'abruzzese, dunque, il Giro finisce. (ANSA).