Ciclismo: l'UAE al Delfinato con Kristoff e Dombrowski

ROMA, 27 MAG - L'UAE Emirates parteciperà al Giro del Delfinato di ciclismo, in Francia, che partirà domenica e si concluderà il 6 giugno. Le otto tappe della corsa - vero e proprio aperitivo del Tour de France - ruoteranno intorno alle Alpi francesi e prevedono anche (4/a frazione) una cronometro individuale di 16 chilometri. L'ultima tappa si concluderà in alta quota. Il team emiratino, nell'edizione 2020, conquistò la classifica degli scalatori con David De La Cruz e il quarto posto della generale con Tadej Pogačar, che poi avrebbe vinto la Grande Boucle. I due quest'anno non saranno al via, ma l'UAE Emirates potrà contare sui seguenti corridori: lo statunitense Brandon McNulty (per la vittoria finale), il norvegese Alexander Kristoff e l'altro statunitense Joe Dombrowski (recente vincitore della 4/a frazione del Giro d'Italia) andranno invece a caccia dei successi di tappa. Altri uomini al via saranno il colombiano Camilo Ardila, il danese Mikkel Bjerg, il norvegese Sven Erik Bystroem e il portoghese Ivo Oliveira. (ANSA).