Barcellona: Koeman ai saluti, il sogno è Guardiola

ROMA, 27 MAG - Il Barcellona ha già comunicato all'allenatore Ronald Koeman che sta cercando un sostituto per la guida tecnica e si concede due settimane per completare il proprio sondaggio. Il catalano Josep Guardiola è la grande suggestione del presidente Juan Laporta, tuttavia la strada per arrivare a lui è assai complicata, dunque sono al vaglio una serie di alternative per la panchina dei blaugrana. I dirigenti del club catalano cercano il sistema per risolvere il contratto con Koeman, che è legato al Barcellona per un altro anno. Lo riferisce il quotidiano Sport. (ANSA).