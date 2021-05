Tennis, Osaka: "No a conferenze al Roland Garros"

TOKYO, 27 MAG - La tennista giapponese Naomi Osaka non terrà alcuna conferenza stampa durante l'Open di Francia, per via della "mancanza di considerazione sulla salute mentale dei giocatori", in generale da parte della stampa. Lo ha comunicato la stessa atleta, vincitrice di quattro titoli del Grande Slam, in un messaggio su Twitter, raccontando di avere visto troppe immagini di atleti sportivi "crollare a livello emotivo", durante le conferenze, e rispondere alle stesse domande e per innumerevoli volte da parte dei giornalisti. Osaka ha precisato che non c'è nulla di personale nei confronti dell'organizzazione del torneo francese, e che i suoi rapporti con la stampa sono spesso amichevoli. Riguardo alla multa che con ogni probabilità verrà comminata per non presentarsi alle conferenze, la tennista ha detto di "sperare che una gran fetta dell'importo possa servire a finanziare cause a supporto della salute mentale". Osaka è la vincitrice degli ultimi due tornei del Grande Slam, a New York e Melbourne, e l'anno scorso non ha partecipato a Parigi per un infortunio all'inguine. Al torneo del Roland Garros non ha mai superato il terzo turno. (ANSA).