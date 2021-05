Giro: Bernal conserva la maglia rosa

ROMA, 26 MAG - Al secondo posto sul traguardo di Sega di Ala è giunto il portoghese Joao Almeida con un ritardo di 12", terzo il britannico Simon Yates a 30". Poi Ulissi e Damiano Caruso a 1'22", quindi la maglia rosa Egan Bernal e Daniel Martinez a 1'24". In forte ritardo Vincenzo Nibali, ancor dolorante dopo la caduta. Classifica terremotata dopo questa tappa. In maglia rosa sempre il colombiano Egan Bernal, ma la sua posizione, come le altre da podio sono state tutte rimesse in discussione. Il britannico Carthy e il russo Vlasov che erano terzo e quarto infatti, hanno accusato forti ritardi, e così pure Giulio Ciccone e Romain Bardet. (ANSA).