Calcio: Samp,per panchina in pole gli ex Giampaolo e Iachini

GENOVA, 26 MAG - Continuano i contatti per cercare il nuovo allenatore della Sampdoria. Diverse le ipotesi che il presidente Massimo Ferrero sta valutando, dopo il no di Maresca. Sono in ascesa le quotazioni di Marco Giampaolo e Beppe Iachini, entrambi ex. Il primo ha allenato la Sampdoria con ottimi risultati dal 2016 al 2019 e dopo due stagioni con due esoneri al Milan e al Torino, ripartirebbe volentieri dal mondo blucerchiato. Il secondo ha regalato un'impresa ai blucerchiati con la promozione in serie A nella stagione 2011-2012 partendo dal sesto posto nei play off, impresa mai avvenuta prima e mai più centrata da nessun altro tecnico. Verso la fumata bianca per il rinnovo del contratto del direttore sportivo Carlo Osti in scadenza a giugno. Nelle ultime ore ci sarebbe stata un'accelerata. Resta incerta la posizione di Riccardo Pecini, responsabile dello scouting anche a lui scade il contratto a fine giugno. (ANSA).