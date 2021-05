Sostegni bis:Vezzali "nessuna riduzione indennità collaboratori"

ROMA, 26 MAG - "Non c'è alcuna riduzione delle indennità per i collaboratori sportivi!": è quanto scrive sui social la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Precisazione dovuta, spiega la stessa Vezzali, al fatto che sono circolate tante informazioni sbagliate sul DL Sostegni Bis. "In questi giorni -afferma l'ex campionessa- ho letto i vostri commenti e con grande dispiacere ho capito che sono circolate tante informazioni sbagliate sul DL Sostegni Bis. Per fare chiarezza ho scelto di attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore. Non c'è alcuna riduzione delle indennità per i collaboratori sportivi! Nel testo in GU si conferma quanto già anticipato: "per i collaboratori sportivi sono stati stanziati in totale 220 milioni di euro e che, quindi, è prevista un'indennità minima di 400 euro mensili e massima di 1200 euro". Per quanto riguarda le ASD/SSD, il Sostegni Bis "prevede complessivamente interventi per 369milioni di euro a cui si aggiungono i 50milioni previsti dal Decreto Sostegni già trasformato in legge. So bene che serve ancora tanto e che nessuna cifra riuscirà mai a risarcire i danni provocati dal Covid, ma non accetto -conclude la Vezzali- che si possa speculare sui problemi del movimento sportivo italiano!" (ANSA).