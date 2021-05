Basket: playoff Nba; Dallas sorprende Clippers e va sul 2-0

ROMA, 26 MAG - Secondo ko per i Clippers nella sfida dei playoff con i Mavericks. La formazione di Dallas ha infatti vinto anche gara -2, battendo i californiani con il punteggio di 127-121. Trascinatore dei Mavericks è stato Luka Doncic, autore di 39 punti, mentre ai padroni di casa non sono bastati i 41 punti di Kawhi Leonard. E' andata meglio all'altra formazione di Los Angeles, i Lakers infatti hanno vinto in trasferta contro i Suns per 109-102 e hanno così pareggiato il conto, portando la sfida playoff sul punteggio di 1-1. Buona partita di Lebron James, ormai sempre più in condizione, ma il migliore in campo è stato Anthony Davis con i suoi 34 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Nella terza gara dei playoff non c'è stata storia fra i Nets e i Boston Celtics: la squadra di Brooklyn ha prevalso con un pesante 130-108, e i Nets si sono portati sul 2-0. (ANSA).